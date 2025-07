Targetti firmato l' accordo | l’azienda rimane a Firenze

Un pezzo di Firenze non se ne andrà . Ieri si è chiusa in Regione, al tavolo convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, la lunga vertenza dell’azienda Targetti. L’accordo quadro firmato con la presenza istituzionale, oltre che della Regione, di Città . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Targetti, firmato l’accordo in Regione: l’azienda rimane a Firenze - FIRENZE – Si è chiusa oggi (21 luglio) in Regione, al tavolo convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, la lunga vertenza dell’azienda Targetti.

Firmato l’accordo. Targetti resta a Firenze - Parte della produzione dell’azienda Targetti rimarrà a Firenze, con un piano di investimenti per il 2025-27: è quanto prevede l’ accordo quadro siglato ieri, che scongiura i licenziamenti con la ricollocazione all’interno dell’azienda o del gruppo 3F di una parte dei lavoratori addetti alla produzione che in origine avrebbero dovuto trasferirsi a Nusco (Avellino).

Targetti resta in Toscana, firmato l'accordo - L'accordo prevede la ricollocazione dei dipendenti che avrebbero dovuto trasferirsi a Nusco, in provincia di Avellino, 3 milioni e mezzo di investimenti nel prossimo triennio, cassa integrazione strao ... Da rainews.it