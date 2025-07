Tar Campania | respinto il ricorso della Società Ricicla

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato dalla società Ricicla contro il parere negativo espresso dalla Conferenza dei Servizi in merito alla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti in via Fascione. L’impianto, secondo la documentazione presentata, non si sarebbe limitato alla lavorazione di carta e cartone – come inizialmente dichiarato . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

