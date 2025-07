Dopo la performance con Massimo Bagnato, Laurenti potrebbe tornare sul palco del talent show di Rai 1 come concorrente. Intanto, parla anche di Ciao Darwin e di Paolo Bonolis. Luca Laurenti ha conquistato il pubblico del Giffoni Film Festival parlando con entusiasmo della sua ultima esperienza nel doppiaggio. L'artista, amatissimo per la sua versatilità vocale, ha dato voce a due personaggi nel nuovo I Puffi - Il Film, interpretando l'iconico Gargamella e la nuova arrivata Razamella. Il braccio destro di Paolo Bonolis ne ha parlato in un'intervista a Superguida Tv dove ha svelato se gli piacerebbe tornare a Tale e Quale Show come concorrente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tale e Quale Show 2025, Luca Laurenti nel cast? “Con lo spirito di un bambino, direi sì”