SWITCH Breeze Beta99j | Novità e Funzionalità per il Cheat su Nintendo Switch

Breeze, il potente strumento per il cheating su Nintendo Switch, ha appena ricevuto una nuova versione pre-release: Beta99j! Questa versione introduce alcune interessanti novità e miglioramenti, continuando a evolversi come alternativa ottimizzata a EdiZon SE. Cosa c'è di nuovo in Breeze Beta99j?. 1. Focus Edit Button per una Personalizzazione più Facile. È stato aggiunto un nuovo pulsante Focus Edit, che semplifica la personalizzazione della lista dei pulsanti nella Modalità Focus. Ora è più intuitivo modificare e organizzare i comandi secondo le tue preferenze.  Vuoi vedere come funziona?  Provalo direttamente nell'ultima versione! 2.

[SWITCH] Breeze Beta99h: Il Tool Definitivo per Cheat su Nintendo Switch con Supporto ad Atmosphere - Breeze Beta99h  è uno strumento avanzato per il cheating su Nintendo Switch, progettato per integrarsi perfettamente con Atmosphere’s cheatVM.

[SWITCH] Breeze-Beta99i: Tutte le Novità del nuovo aggiornamento - Il tool di cheating Breeze-Beta99i  è stato aggiornato con nuove funzionalità e ottimizzazioni, continuando a migliorare l’esperienza per gli utenti che desiderano personalizzare i propri giochi su Nintendo Switch.

