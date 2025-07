Studente italiano di 17 anni morto a Carfù cadendo da un terrazzo aperta inchiesta | attesa per l'autopsia

La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta sulla morte dello studente veneto di 17 anni caduto dal terrazzo di un residence a Corfù dove si trovava in vacanza con gli amici. Fissata per domani l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessandro Bandarin Troi caduto dal terrazzo in vacanza a Corfù, aperta un'inchiesta sulla morte dello studente di 17 anni Vai su X

