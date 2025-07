Stop alla circolazione dei treni tra Como e Chiasso | cede il terreno sopra il tunnel che porta in Svizzera

È stata sospesa in via precauzionale la circolazione ferroviaria sulla tratta Como-Chiasso a causa del cedimento di un terreno sopra la galleria del Monte Olimpino che collega Como al confine con la Svizzera. Le operazioni sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: como - circolazione - chiasso - terreno

Treni fermi tra Como San Giovanni e Chiasso: il cedimento lungo via Valeria (chiusa) riguarderebbe un tratto di terreno sovrastante la galleria ferroviaria. Accertamenti in corso Vai su X

Stop alla circolazione dei treni tra Como e Chiasso: cede il terreno sopra il tunnel che porta in Svizzera; Cede il terreno in via Valeria, strada chiusa e circolazione ferroviaria sospesa; Pericolo tangenziale In cento metri dieci maxi-buche.

Stop alla circolazione dei treni tra Como e Chiasso: cede il terreno sopra il tunnel che porta in Svizzera - Chiasso a causa del cedimento di un terreno sopra la galleria del Monte Olimpino che collega Como al confine con la ... fanpage.it scrive

Cede terreno,sospeso traffico ferroviario tra Como e Chiasso - Traffico ferroviario sospeso questa mattina tra le stazioni di Como San Giovanni e Chiasso. Lo riporta msn.com