Stadio San Siro Sala | Consiglio comunale decida entro settembre per rispettare deadline

“Sulla vendita dello stadio di San Siro bisogna sempre rispettare la deadline del 10 novembre e quindi i tempi ci sono ancora”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione dello Smartcitylab Milano, parlando dell’iter amministrativo per la vendita dell’impianto. “È vero che avremmo preferito cominciare la discussione in Consiglio in luglio, ma in questo momento veramente non è una cosa saggia e quindi a settembre si ricomincia”, ha spiegato Sala, confermando l’intenzione dell’amministrazione di andare avanti: “Io confermo che procederemo, quando avremo messo a posto tutto, e poi porteremo alla decisione del Consiglio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stadio San Siro, Sala: “Consiglio comunale decida entro settembre per rispettare deadline”

