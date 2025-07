Spinazzola | Potevamo fare meglio su Conte

Leonardo Spinazzola, calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Crc dopo la sconfitta in amichevole contro l’Arezzo a Dimaro. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il risultato non è quello che comprende: è un’amichevole, ma potevamo fare molto meglio. Ovviamente sono sei giorni di ritiro in cui abbiamo lavorato molto, loro erano più avanti nella preparazione e si vedeva. Dobbiamo ancora lavorare tanto ed anche con i nuovi arrivati trovare i giusti posizionamenti tattici. L’aspetto positivo di questa sfida è che ci siamo allenati ed abbiamo provato le cose che chiede il mister, poi con maggiore lucidità domani analizzeremo meglio tutto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

