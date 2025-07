Spegni il telefono non la testa | i giudici assolvono i genitori che avevano tolto Internet alla figlia tredicenne Non è reato

Disattivare la connessione internet a una figlia di tredici anni, preda della dipendenza da smartphone e incapace di affrontare un’interrogazione senza distrarsi ogni tre secondi, non è abuso. È buon senso. E i giudici lo hanno riconosciuto. Si è conclusa infatti con un’archiviazione l’inchiesta aperta dalla Procura di Trani nei confronti di una coppia di genitori, denunciati dalla loro stessa figlia per averle tolto l’accesso alla rete. Tutto nasce da un litigio familiare, uno dei tanti che attraversano le case italiane quando il rendimento scolastico precipita e la responsabilitĂ genitoriale cerca ancora di affermarsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Š Secoloditalia.it - Spegni il telefono, non la testa: i giudici assolvono i genitori che avevano tolto Internet alla figlia tredicenne. “Non è reato”

In questa notizia si parla di: giudici - genitori - internet - figlia

