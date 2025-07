Spagna la nuova legge sul segreto di Stato renderà accessibili i file segreti sul franchismo

Il ministro della Giustizia Spagnolo, Félix Bolaños García, ha presentato durante un conferenza stampa il progetto preliminare di legge che modifica il segreto di Stato nel Paese iberico. Una norma già annunciata nel 2022 che se approvata andrà a sostituire la vecchia legge a firma Luis Carrero Blanco, promulgata nel 1968 in piena epoca dittatoriale. Il ministro ha spiegato che la novità avvicina il Paese “alle democrazie più avanzate, garantisce la sicurezza e la difesa nazionale e la rende compatibile con il diritto dei cittadini alla conoscenza “. E infatti vengono seguiti i livelli di sicurezza già prescritti da NATO e UE – top secret, secret, informazioni confidenziali e informazioni riservate – Proprio a partire da queste quattro categorie sono state stabilite le tempistiche di pubblicazione delle informazioni che andranno dai quattro-cinque anni per quelle riservate fino ai 45 dei documenti classificati come top secret. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spagna, la nuova legge sul segreto di Stato renderà accessibili i file segreti sul franchismo

In questa notizia si parla di: legge - segreto - stato - spagna

