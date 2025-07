Sorpresi ad armeggiare su una moto rubata | tre minori denunciati dalla Polizia di Stato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertĂ tre minori tarantini ritenuti presunti responsabili del reato di ricettazione. Il personale del Commissariato Borgo, nel corso dei quotidiani servizi di controllo nel centro cittadino, ha notato in via Mignogna nei pressi di Villa Peripato uno scooter parcheggiato con la ruota posteriore bloccata da una grossa catena che presentava evidenti segni di effrazione al nottolino d’accensione e al portaoggetti posteriore. Insospettiti da quanto appena ritrovato i poliziotti hanno avuto modo di verificare che il mezzo era stato rubato il giorno precedente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sorpresi ad armeggiare su una moto rubata: tre minori denunciati dalla Polizia di StatoÂ

In questa notizia si parla di: polizia - minori - sorpresi - armeggiare

Rischi online per i minori, arriva in piazza il tir "Una Vita da Social" della Polizia - Arriva a Ravenna giovedì in Piazza Sighinolfi il camion di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse” e con il sostegno di Google per la.

Supereroi in mostra: la Polizia Postale racconta la lotta contro l’abuso online dei minori - Lunedì 19 maggio 2025, alle ore 10:00, l’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli, situato in via dei Tribunali 213, inaugura la mostra fotografica “Supereroi”.

Produzione e possesso di materiale porno con minori: la Squadra Mobile della Polizia arresta tre persone tra Latina e Velletri - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’indagine avviata dalla Polizia di Latina ha portato alla luce una vergognosa serie di abusi sessuali per la produzione di materiale pedopornografico.

Taranto, tre minorenni sorpresi dalla polizia mentre smontano una moto rubata: denunciati; Sorpreso ad armeggiare su un motoveicolo in sosta: la Polizia di Stato di Firenze arresta un 20enne a Sesto Fiorentino.; Arenella: sorpreso ad armeggiare in un’auto. Arrestato dalla Polizia di Stato..

Taranto, tre minorenni sorpresi dalla polizia mentre smontano una moto rubata: denunciati - Tre minori tarantini sono stati denunciati in stato di libertà, perché sorpresi dalla polizia ad armeggiare su una moto rubata. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Spiaggia delle Monache, sorpresi a rubare: la polizia denuncia 3 minori - In particolare, gli uomini della sesta sezione falchi della squadra mobile hanno denunciato 3 minori per furto aggravato in concorso di cui uno anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere ... Come scrive msn.com