Sollevamento pesi le entry list preliminari dei Mondiali | 13 azzurri iscritti mancano alcuni big

Quando mancano circa due mesi e mezzo all'inizio dell'evento, l'IWF ha diramato l'elenco provvisorio dei partecipanti ai Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, in programma a Førde (in Norvegia) dal 2 all'11 ottobre. La rassegna iridata senior rappresenta l'appuntamento piĂą importante della stagione che inaugura il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. C'è grande curiositĂ per quello che sarĂ il primo Mondiale con le nuove categorie di peso, introdotte dal 1° giugno, in attesa di capire quali saranno gli eventi con in palio le medaglie nella prossima edizione dei Giochi Olimpici.

Sollevamento pesi: Christian Di Maria argento ai Mondiali Youth! L’azzurro vince anche l’oro di strappo - Comincia con il piede giusto l’avventura della Nazionale italiana di sollevamento pesi, impegnata in questi giorni in quel di Lima (Perù), per i Campionati Mondiali 2025 categoria Youth e Junior.

Sollevamento pesi, Celine Delia sugli scudi nei -55 kg dei Mondiali giovanili a Lima - Buone notizie arrivano per i colori azzurri dai Mondiali giovanili di sollevamento pesi, di scena a Lima (PerĂą).

Sollevamento pesi: De Riso ottava ai Mondiali Junior! Buona prova per Di Marzio e D’Innocenzo - Buoni segnali da Greta De Riso ai Campionati Mondiali Junior/Youth 2025 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana di Lima, in Perù.

Sollevamento Pesi: Mondiali a Riad, 9 i convocati azzurri - 14 settembre), e il ct della nazionale italiana Sebastiano Corbu ha reso la lista dei nove convocati (4 donne e 5 uomini) per l'evento iridato. Lo riporta ansa.it

Sollevamento pesi, doppio argento di Massidda ai mondiali - Sergio Massidda ha conquistato due medaglie d'argento (strappo con 137 kg e totale con 302 kg) ai Mondiali di sollevamento pesi in corso a Riad nella categoria 61kg, risultato che vale all'azzurro ... Riporta ansa.it