Sofia Coppola racconta Marc Jacobs in un nuovo e già attesissimo film a Venezia

Il primo documentario della regista, che verrà presentato durante l'82esima edizione della Mostra del cinema al Lido, svela i retroscena di un'amicizia iconica, tra complicità creativa, estetica condivisa e un lungo sguardo incrociato che parte da moda e cinema ma va ben oltre questi due mondi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sofia Coppola racconta Marc Jacobs in un nuovo (e già attesissimo) film a Venezia

In questa notizia si parla di: sofia - coppola - racconta - marc

Moda e cinema: il racconto visivo di Sofia Coppola per la Cruise Chanel - Life&People.it | Quando il Lago di Como diventa un set e la moda si trasforma in poesia visiva i l sipario si apre a Villa d’Este.

Sofia Coppola: "La violenza nei film eccessiva e sconvolgente quando negli USA ci sono così tante sparatorie" - La regista ha riflettuto sull'importanza della rappresentazione quando negli Stati Uniti la violenza è all'ordine del giorno Intervenuta a una masterclass del Festival Nouvelles Vagues di Biarritz, Sofia Coppola ha dichiarato fermamente quanto non le piacciano molto i film violenti.

Sofia Coppola lancia il cinema all'aperto al Louvre e si festeggia - Parigi, 3 lug. (askanews) - Lucine d'atmosfera, bibite rinfrescanti, sdraio in piazza davanti al Louvre.

Venezia 82, tutti i film: in Concorso Lanthimos, Bigelow, Jarmusch, Del Toro, Safdie; Festival di Venezia 2025, programma e ospiti: i film italiani in concorso, attesa La Grazia di Sorrentino e Servillo; Cinematografico, il cappotto animalier di Sofia Coppola.

Marc Jacobs sarà al Festival di Venezia in un documentario by Sofia Coppola - Marc by Sofia è l’inaspettata pellicola che la regista italo americana dedica allo stilista e amico di lunga data. Si legge su msn.com

Sofia Coppola lancia il trailer di Priscilla: “lei una Maria ... - come Marc Jacob o Elle Fanning, le hanno dato qualche consiglio? Secondo vogue.it