Soffri di depressione? In Inghilterra prescrivono due biglietti per partite di calcio come cura

Si è spesso detti che il calcio non è solo uno sport, ma un vero toccasana per molti. A dar ragione a questa tesi c’è la clamorosa trovata in Inghilterra per combattere la depressione. Ad alcuni pazienti, infatti, sono stati prescritti.due biglietti di partite di calcio come cura. La notizia è stata riportata da L’Equipe. A seguire quanto si legge. Biglietti di partite di calcio per combattere la depressione: i dettagli. “Una proposta unica per combattere la depressione. Il medico britannico Simon Opher, parlamentare laburista, ha deciso di prescrivere biglietti per le partite della National League ad alcuni dei suoi pazienti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

