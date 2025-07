Sofferenze ormai intollerabili La dignità e l’amore di Stefano Massoli accanto alla moglie Laura nel fine vita

Perugia, 22 luglio 2025 - "Laura se n'è andata serena e con il sorriso negli occhi. E sereno sono anche io". Stefano Massoli, marito di Laura Santi, compagno di vita e di battaglie, caregiver a tempo pieno, è stato il pilastro di Laura nel suo percorso per il fine vita. Mano nella mano l'ha accompagnata con amore e coerenza fino alla scelta piĂą coraggiosa. Stefano non ha perso energie anche se oggi è un giorno triste per lui, peri i genitori di Laura, Renato e Gabriella, per la sorella Elena e per i tanti amici. Il suo è un dolore composto e dignitoso. Che non sa di sconfitta, ma di conquista verso un diritto: "Quello di decidere quando uscire dalla gabbia e liberarsi di una vita che è diventata un inferno di sofferenza", come diceva Laura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

