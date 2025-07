Situazione complicata Veronica Lario il retroscena sull’ex moglie di Berlusconi

Veronica Lario, all’anagrafe Miriam Bartolini, è una figura da sempre al centro dell’attenzione pubblica, non solo per il suo passato accanto a Silvio Berlusconi ma anche per le sue attivitĂ personali e imprenditoriali. Attrice negli anni Settanta e Ottanta, poi ritiratasi dalla scena per dedicarsi alla famiglia, negli ultimi decenni ha cercato di ritagliarsi uno spazio autonomo anche nel mondo del business. Dopo il divorzio dall’ex premier, con il quale ha avuto tre figli, ha gestito un patrimonio importante e avviato alcune iniziative imprenditoriali. Ma le notizie piĂą recenti sembrano raccontare una fase decisamente difficile >> “C’è lei, entra nella Casa” Grande Fratello, chi è la prima concorrente scelta da Simona Ventura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Veronica in rosso con #fitness e #videogame. Su @Affaritaliani 21/07/25. #Bartolini #Lario @berlusconi #Ippocampo #TambĂą #startup Vai su X

