Sinner nella storia e non solo | pioggia di milioni i fan restano sbalorditi

Sinner continua la sua ascesa inarrestabile, non solo nel mondo del tennis ma anche in quello dello sport italiano e mondiale. Per il tennista altoatesino, però, arriva pure un traguardo un po' differente. A 23 anni è già il tennista italiano più vincente di sempre e, al momento, anche il migliore al mondo in assoluto, visto che guida la classifica ATP. Jannik Sinner ha da poco conquistato per la prima volta il prestigioso torneo di Wimbledon, battendo in finale Carlos Alcaraz, e "vendicando" dunque la sconfitta del Roland Garros. Tutto qui (come se fosse poco)? No, c'è di più, perché l'atleta altoatesino ha sbalordito i suoi fan anche su un altro terreno.

