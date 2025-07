Sinfonie di una capitale nel chiostro teatro Pirandello | in scena Il berretto a sonagli

Un viaggio tra teatro, musica, arte e memoria per celebrare Agrigento capitale italiana della cultura 2025. Il teatro Pirandello presenta il nuovo calendario di appuntamenti della rassegna “Sinfonie di una capitale” che da luglio a dicembre 2025. Spettacoli teatrali, concerti, visite. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: capitale - teatro - sinfonie - pirandello

Immagina 2025. Dall’8 all’11 maggio torna il Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma in vari spazi della Capitale - IMMAGINA 2025 Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma 8 – 11 maggio 2025 | V edizione – festival diffuso Dal 8 all’11 maggio 2025 torna a Roma IMMAGINA, il Festival Internazionale del Teatro di Figura, giunto alla sua quinta edizione.

Bari capitale del teatro per l'infanzia: al via 'Puglia Showcase kids' - In arrivo, nel capoluogo pugliese, operatori e programmatori culturali da numerosi Paesi dell’Unione Europea, America Latina e Cina.

È tempo di PolverigiFest. Il borgo diventa capitale di tutte le arti grazie all'impegno di Marche Teatro - POLVERIGI – Polverigi con la suggestiva Villa Nappi, il suo parco secolare, i tanti spazi trasformati in palcoscenici all’aperto e il Teatro della Luna, daranno vita ad un mosaico di linguaggi, emozioni e visioni tra teatro, danza, musica, circo e performance con il nuovo PolverigiFest in scena.

Sinfonie di una capitale nel chiostro teatro Pirandello: in scena Il berretto a sonagli; Sinfonie di una Capitale al Teatro Pirandello: il calendario degli eventi per Agrigento 2025; “SINFONIE DI UNA CAPITALE”: IL PROGRAMMA DELLA FONDAZIONE TEATRO “LUIGI PIRANDELLO PER AGRIGENTO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2025.

"Sinfonie di una capitale" nel chiostro teatro Pirandello: in scena Il berretto a sonagli - Primo appuntamento il 27 luglio con la rappresentazione de “Il berretto a sonagli”, seguita il 30 luglio, dalle 20 alle 23, da una delle numerose tappe del format “Scopri il teatro” che permetterà ai ... Lo riporta agrigentonotizie.it

“Sinfonie di una Capitale” al Teatro Pirandello: il calendario degli eventi per Agrigento 2025 - Un viaggio tra teatro, musica, arte e memoria per celebrare Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Da grandangoloagrigento.it