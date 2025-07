Si imbarca sul traghetto Capriaia-Livorno con uno zaino rubato | fermato in porto e denunciato

Un 20enne è stato denunciato in Capraia in quanto sospettato del furto di uno zaino contenente un pc portatile, un paio di auricolari senza fili di ultima generazione e un paio di occhiali da sole. Il proprietario degli oggetti si era rivolto ai carabinieri per denunciarne il furto e così i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

