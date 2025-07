Si è lanciata dal balcone di casa | tragedia a Campobello di Licata morta una donna

Si è tolta la vita lanciandosi dal balcone di casa. Tragedia a Campobello di Licata dove è morta una settantacinquenne. Scattato l'allarme, sono giunti i carabinieri e un'autoambulanza del 118. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di soccorso della donna. Dopo l'ispezione cadaverica, già . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: balcone - casa - tragedia - campobello

