Sfuma il colpo Ndoye? Il Napoli ha già il sostituto | arriverà dalla Bundesliga!

Ndoye sembra essere sempre più lontano dalla maglia azzurra, trattativa complessa con il Bologna: il De Laurentiis corre ai ripari. La nuova stagione sta per partire e il Napoli di Antonio Conte è già a lavoro a Dimaro per la preparazione atletica. Da De Bruyne a Beukema, tutti i nuovi arrivi sono già in Trentino con la squadra. Proprio l'ex Bologna, è stato l'ultimo ad arrivare e i tifosi azzurri speravano di vedere con lui anche un altro colpo di mercato: Dan Ndoye. Tuttavia, la trattativa si è dimostrata fin da subito complessa: il Bologna ha fissato il prezzo a circa 45 milioni di euro, oppure 40 più il cartellino del giovane Zanoli, cifra troppo elevata per il club partenopeo.

