Separazione delle carriere Meloni | Passo avanti fondamentale per una giustizia più giusta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "Oggi il Senato ha approvato in seconda lettura il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica, sul sorteggio per l'individuazione dei componenti del Csm, su una giustizia disciplinare per i magistrati non condizionata dall'appartenenza correntizia. E' un passo avanti fondamentale per portare a compimento una riforma costituzionale che l'Italia aspetta da troppo tempo e che ha un triplice obiettivo: garantire un giusto processo, disarticolare il sistema correntizio nel Csm e restituire ai magistrati l'autorevolezza e la dignitĂ che meritano. 🔗 Leggi su Open.online

Separazione delle carriere, il governo ha fretta: La Russa pronto alla mini-tagliola sugli emendamenti dell’opposizione - Accelerare i tempi, tagliare il dibattito, azzerare migliaia di emendamenti e varare l’agognata separazione delle carriere, provvedimento tanto caro al fu Cavalier Silvio Berlusconi.

Separazione carriere, il blitz della destra: dibattito tagliato, testo in Aula l’11 giugno al Senato anche senza relatore - La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati andrà in Aula l’ 11 giugno al Senato anche senza mandato al relatore, cioè senza che sia concluso l’esame in Commissione Affari costituzionali.

Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva - Separazione delle carriere: il punto di svolta che ridefinisce l’autonomia e l’equilibrio del sistema giudiziario italiano.

Separazione carriere, Mancini (FdI): decisivo passo avanti verso giusto processo

Via libera del Senato alla separazione delle carriere dei magistrati. Un passo ulteriore verso una giustizia giusta. Nonostante il muro delle opposizioni, avanti con una riforma che gli italiani attendono da tempo.

