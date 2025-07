Separazione delle carriere l' ok anche al Senato Nordio raggiante | un passo importante

La riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario che - tra le altre cose - introduce la separazione delle carriere dei magistrati è stata approvata in seconda lettura dal Senato: ora mancano ancora due passaggi parlamentari e, soprattutto, il già annunciato referendum confermativo perché il progetto al centro del programma del centrodestra fin dall'epoca di Silvio Berlusconi, che in molti oggi indicano come il "padre politico" di questa svolta, diventi effettivamente legge. Il cuore della riforma consiste nella separazione netta tra i magistrati che giudicano (giudicanti) e quelli che accusano (requirenti), due figure che finora, pur con ruoli diversi, appartenevano alla stessa carriera e potevano transitare da una funzione all'altra nel corso della vita professionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Separazione delle carriere, l'ok anche al Senato. Nordio raggiante: un passo importante

