Seicento euro per riparare una pistola e più di mille per averne una nuova | i retroscena sugli affari sporchi di Licata

Milleduecento euro per "una Cz doppia azione, otto colpi". Seicento euro per pezzi di ricambio, manodopera per la riparazione e la quota da destinare all'intermediatore. Non soltanto i terreni dell'Agrigentino si confermano essere - come era stato detto sarcasticamente nel novembre del 2022. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: euro - seicento - riparare - pistola

Ruba seicento euro a un anziano, arrestato dai carabinieri - Ieri i carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Patti, su richiesta della procura guidata da Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti di un 28enne cittadino straniero, già noto alle Forze.

Seicento mila euro per lo stadio Morgagni, Bentivogli (Lega): "Così il Forlì potrà giocare in casa" - Il capogruppo della Lega, Albert Bentivogli, esprime "gande soddisfazione” per l’approvazione della variazione di bilancio che prevede 600.

Film del Boccaccio, fu diffamazione. Due multe da seicento euro - Seicento euro di multa ciascuno, con pena sospesa e non menzione della condanna sul certificato penale e pagamento dei risarcimenti dei danni alle parti civili con un’eventuale apposita causa ma con una provvisionale immediata complessiva di 2.

Seicento euro per riparare una pistola e piĂą di mille per averne una nuova: i retroscena sugli affari sporchi di Licata.

Rapina con pistola in un supermercato, bottino da 30mila euro - la Nazione - Rapina con pistola in un supermercato di via Livornese, a Lastra a Signa (Firenze). Scrive lanazione.it

Rapina in farmacia con la pistola, il bottino è di 80 euro - Il Giorno - Rischiare la vita e, soprattutto , minacciare di morte un'altra persona per soli 80 euro . Come scrive ilgiorno.it