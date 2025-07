Scopri il show di abc con 96% su rotten tomatoes mentre aspetti la stagione 4 di will trent

Il prolungato periodo di attesa per la quarta stagione di Will Trent sta portando gli appassionati a cercare serie alternative che possano riempire il gap. La produzione, avviata nel 2023 e immediatamente apprezzata dal pubblico, si caratterizza per le sue pause più lunghe rispetto alla media delle serie televisive di rete. La sospensione tra la fine della seconda stagione e l'inizio della terza ha superato i nove mesi, mentre quella tra la termine della seconda e il debut della terza si è attestata a circa otto mesi. Ora, anche il passaggio tra la terza e la prevista quarta stagione seguirà questa tendenza.

Da oggi su Rai2 va in onda in prima tv in chiaro la PRIMA STAGIONE di WILL TRENT basata sulla serie degli omonimi romanzi di Karin Slaughter e pubblicati da TimeCrime e HarperCollins Italia. La serie ha gia' 3 stagioni all'attivo, disponibili su #DisneyPlusI Vai su Facebook

