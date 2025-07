Schianto fra due furgoni e un'auto dopo ore di agonia è morto l'imprenditore di 66 anni Franco Verderosa

È morto dopo ore di agonia Franco Verderosa, imprenditore di 66 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente a Gallicano di Roma fra due furgoni e un'auto avvenuto ieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Eurocamera approva revisione regolamento emissioni CO2 per auto e furgoni - Via libera dall' Eurocamera alla revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni. Con 458 voti a favore, 101 contrari e i4 astenuti, l'Aula ha sostenuto la modifica mirata proposta dalla Commissione Ue per concedere flessibilità alle case auto nel raggiungimento dei nuovi target di emissione scattati quest'anno, permettendo di calcolare la conformità ai limiti su una media di tre anni (2025-2027), anziché su base annuale, per aiutare i costruttori a rispettare il tetto di 93,6 grammi di CO2 per chilometro, previsto a livello di flotta.

Ue: via libera ai negoziati sul regolamento emissioni CO2 per auto e furgoni - Via libera dai Paesi Ue all'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo sulla revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni.

Schianto fra due furgoni e un'auto, dopo ore di agonia è morto l'imprenditore di 66 anni Franco Verderosa; Un automobilista ha investito e ucciso un pedone di 72 anni; Furgone si schianta fuori strada, passeggero muore sul colpo.

Adam Sabir, morto dopo ore di agonia il 17enne ferito nell'incidente in auto contro il lampione. Gravi i due amici - Non ce l'ha fatta Adam Sabir, il 17enne, rimasto coinvolto nel tragico incidente di venerdì, alle 20,30, in via Schiavonesca a Riese Pio X. Scrive ilgazzettino.it

Scontro tra furgoni a una rotatoria: un morto e tre feriti - RaiNews - Dopo l'impatto, il furgone con a bordo il 25enne sarebbe finito contro un'auto parcheggiata su strada: l'uomo è morto sul colpo. Come scrive rainews.it