Scampia fiaccolata in memoria delle vittime del crollo della Vela celeste

A un anno di distanza dal drammatico crollo della Vela celeste di Scampia nel quale persero la vita Roberto Abruzzo, Margherita Della Ragione e Patrizia Della Ragione e altre undici rimasero ferite, la comunità del quartiere a nord di Napoli ha dato vita ad una fiaccolata in memoria delle vittime. Presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Prefetto Michele Di Bari, il vice parroco del quartiere don Federico Scognamiglio e il portavoce del Comitato Vele Scampia Omero Benfenati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scampia, fiaccolata in memoria delle vittime del crollo della Vela celeste

Scampia, un anno dopo il crollo della Vela celeste, il sindaco: “È il nostro Giorno della Memoria” - Il sindaco di Napoli indica i prossimi passi: a luglio sarà pronto il cantiere per la Vela Rossa, a settembre la demolizione della stessa Vela Rossa. Come scrive msn.com

