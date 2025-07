Sant' Andrea Bagni un giovane si schianta con il motorino | è grave

Incidente a Sant'Andrea Bagni, dove un giovane, in serata, ha perso il controllo del suo motorino e si è schiantato contro un albero riportando ferite gravi. La macchina dei soccorsi si è subito attivata, con gli operatori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi sul luogo dello schianto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

