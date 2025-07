Santa Maria Maddalena | la figura e la celebrazione nel mondo

Santa Maria Maddalena: una figura chiave del Nuovo Testamento. Santa Maria Maddalena è una delle figure più affascinanti e discusse del Nuovo Testamento. Celebrata il 22 luglio, è conosciuta come una delle seguaci più vicine a Gesù Cristo. La sua storia è avvolta da mistero e interpretazioni diverse, ma è universalmente riconosciuta per il suo ruolo fondamentale nella narrazione cristiana. Perché Maria Maddalena è diventata santa. Maria Maddalena è spesso identificata come la donna liberata dai sette demoni da Gesù, come riportato nei Vangeli. Dopo questo evento, divenne una delle sue più fedeli discepole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Santa Maria Maddalena: la figura e la celebrazione nel mondo

In questa notizia si parla di: maria - maddalena - santa - figura

Elezione del Papa: il tifo di Castel Liteggio per il cardinale Pizzaballa. Mamma Maria Maddalena: "è un figlio modello" - "Da bambino amava giocare con le Madonnine, poi prendeva un bastone e fingendo che fosse un pastorale benediceva tutti": si affollano i ricordi nella mente della 90enne Maria Maddalena Tadini, madre del cardinale Pierbattista Pizzaballa, uno dei papabili per l'elezione al soglio pontificio, intervistata dalle reti nazionali; con lei anche l'altro figlio, Fiorenzo.

Elezione del Papa: il tifo di Castel Liteggio per il cardinale Pizzaballa. Mamma Maria Maddalena "è un figlio modello" - "Da bambino amava giocare con le Madonnine, poi prendeva un bastone e fingendo che fosse un pastorale benediceva tutti": si affollano i ricordi nella mente della 90enne Maria Maddalena Tadini, madre del cardinale Pierbattista Pizzaballa, uno dei papabili per l'elezione al soglio pontificio, intervistata dalle reti nazionali; con lei anche l'altro figlio, Fiorenzo.

Elezione del Papa, il tifo di Castel Liteggio per il cardinale Pizzaballa: mamma Maria Maddalena "un figlio modello" - "Da bambino amava giocare con le Madonnine, poi prendeva un bastone e fingendo che fosse un pastorale benediceva tutti": si affollano i ricordi nella mente della 90enne Maria Maddalena Tadini, madre del cardinale Pierbattista Pizzaballa, uno dei papabili per l'elezione al soglio pontificio, intervistata dalle reti nazionali; con lei anche l'altro figlio, Fiorenzo.

Martedì 22 luglio la diocesi celebra Santa Maria Maddalena, una figura di grande devozione che ha lasciato il segno in numerosi luoghi sacri e opere d’arte del territorio Vai su Facebook

La vera storia di Maria Maddalena, la discepola calunniata che per prima 'vide' la Risurrezione; Santa Maria Maddalena: la figura e la celebrazione nel mondo; Il 22 luglio si celebra la Festa di Santa Maria Maddalena.

Santa Maria Maddalena: la figura e la celebrazione nel mondo - Santa Maria Maddalena è una delle figure più affascinanti e discusse del Nuovo Testamento. Da quotidiano.net

Il 22 luglio, Cilento e Diano celebrano Santa Maria Maddalena, Apostola degli Apostoli - Castelnuovo Cilento in festa per la Santa Patrona; è celebrata anche in diverse comunità cilentane e valdianesi ... Segnala infocilento.it