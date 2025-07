Sanità | a Venezia il nuovo polo ricerca scientifica e IA

SorgerĂ sull’area storica dell’ex Ospedale al Mare, grazie a una sinergia tra innovazione, sostenibilitĂ e tutela del patrimonio architettonico, un polo d’eccellenza per la ricerca scientifica e l’intelligenza artificiale nella SanitĂ .Drees & Sommer Italia, da oltre 25 anni presente nel nostro Paese per accompagnare le imprese nella rigenerazione urbana e lo sviluppo, è orgogliosa di annunciare che con lo sviluppo del Campus Mare ricoprirĂ il ruolo di Project Manager per il nuovo centro internazionale dedicato alla ricerca e all’intelligenza artificiale applicata alla SanitĂ , che sorgerĂ nel cuore del Lido di Venezia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

