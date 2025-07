Sancho alla Juve | la trattativa è ormai praticamente conclusa! Mancano solo questi due aspetti da perfezionare Come stanno le cose

Sancho alla Juventus, la trattativa è in dirittura d’arrivo: per completare l’operazione servono quei due aspetti importanti!. Il trasferimento di Jadon Sancho alla Juventus sembra ormai a un passo. Come confermato dal giornalista Alfredo Pedullà attraverso un tweet pubblicato su X, il Manchester United ha accettato, in linea di massima, l’offerta dei bianconeri per l’attaccante inglese. Sancho, che ha avuto una stagione difficile con i Red Devils, ha espresso chiaramente la sua volontà di trasferirsi a Torino. Tuttavia, come sottolineato dal giornalista, l’ affare non è ancora concluso, poiché mancano ancora la firma definitiva sul contratto e le visite mediche, passaggi essenziali prima che l’operazione possa considerarsi ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho alla Juve: la trattativa è ormai praticamente conclusa! Mancano solo questi due aspetti da perfezionare. Come stanno le cose

Mercato Napoli, Sancho da l’ok agli azzurri: ecco cosa farà Manna per chiudere la trattativa - Il Napoli ha strappato il sì anche da Jadon Sancho: il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è al lavoro per chiudere l’affare con i Red Devils La stagione sportiva del Napoli si è conclusa da poco meno di un mese, ma il lavoro minuzioso del club prosegue in sede di calciomercato.

La Juventus ha cercato di ostacolare la trattativa del Napoli per Sancho (Corsera) - La Juventus ha cercato di ostacolare la trattativa del Napoli per Sancho (Corsera) È battaglia senza esclusione di colpi tra Napoli e Juventus sul calciomercato.

Sancho-Napoli, gelo nella trattativa: cosa sta succedendo - Il club azzurro continua a seguire l’esterno del Manchester United, ma i contatti avrebbero subito un rallentamento.

Si, io non ho mai avuto certezza della correlazione (esce 1 o escono 2 per Sancho). La trattativa che esiste è in stallo da ormai diversi giorni, non c'è stata una risposta alla seconda offerta inviata dalla Juve. Non ho altre info su questo, onestamente.

Sancho nuovo giocatore Juve, manca poco: l'ultima conferma del Manchester United Intesa totale con l'inglese: pronto un contratto da 6 milioni l'anno. I bianconeri contribuiranno alla buonuscita Il sipario, ormai, si è alzato: non si torna più indietro.

