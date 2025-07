Samantha uccisa dal compagno che poi si è suicidato | domani avrebbe compiuto 45 anni lascia 2 figli

Chi era Samantha Del Gratta., la donna uccisa oggi a Pisa dal compagno, che poi si è suicidato con la stessa arma: domani avrebbe compiuto 45 anni. Lasciano due figli di 21 e 17 anni. Ignoto il movente del gesto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - samantha - uccisa - compagno

Dopo 30 anni in gabbia in un laboratorio la scimpanzé Samantha scopre gli alberi e le foglie - Samantha, scimpanzé nata in natura in Liberia, ha vissuto quasi 30 anni in un laboratorio dopo che la sua famiglia è stata uccisa.

"Ha ucciso mia sorella" "Avrà gridato tanto ma è morta in silenzio". Loredana Scalone è stata uccisa dall’ex compagno. È stata colpita 28 volte. Il corpo spogliato, gettato dalla scogliera è stato ritrovato tra gli scogli, coperto da un tappeto. Era il 24 novembr Vai su Facebook

Samantha, uccisa dal compagno che poi si è suicidato: domani avrebbe compiuto 45 anni, lascia 2 figli; Pisa, omicidio-suicidio: guardia giurata spara alla moglie e poi si uccide; La storia di Saman Abbas, uccisa perché voleva essere libera.

Samantha, uccisa dal compagno che poi si è suicidato: domani avrebbe compiuto 45 anni, lascia 2 figli - , la donna uccisa oggi a Pisa dal compagno, che poi si è suicidato con la stessa arma: domani avrebbe compiuto 45 anni ... Lo riporta fanpage.it

“L’ho uccisa”. Choc a Pisa, guardia giurata spara alla compagna, poi si toglie la vita - Alessandro Gazzoli, 50 anni, dopo aver sparato alla donna, Samantha Del Gratta, 45, ha chiamato il 112 per comunicare il suo gesto poi ha rivolto l ... Da lanazione.it