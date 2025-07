Sala | Le mie dimissioni non convenivano a nessuno

AGI - "Ho l'impressione che le mie dimissioni non avrebbero fatto comodo a nessuno, nĂ© al centrosinistra ma neanche al centrodestra, tutti parlano, tutti parlano, ma tenersi sulle spalle una situazione così pesante non so chi l'avrebbe fatta in questo momento". Ne è convinto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha condiviso queste considerazioni con i giornalisti. Se l'ultima inchiesta sull'urbanistica della Procura di Milano che vede indagato il sindaco e l'ex assessore Giancarlo Tancredi può avere un impatto sulle elezioni milanesi del 2027 "dipende da come lavoriamo in questi anni, ma francamente non penso che i cittadini valutino in maniera accusatoria chi capita in mezzo a questa bufera", ha spiegato Sala a margine di un evento. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sala: "Le mie dimissioni non convenivano a nessuno"

In questa notizia si parla di: sala - dimissioni - nessuno - convenivano

