Sabbio Chiese (Brescia), 21 luglio 2025 - Tenta di disostruire il lavandino bloccato e un acido disgorgante gli arriva dritto in faccia e sul torace. Ora è grave, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. È successo nella serata di lunedì 21 luglio a un trentenne di Sabbio Chiese, in Valsabbia. L'incidente è avvenuto in un'abitazione di via Parrocchiale. L'uomo, originario del Pakistan, a quanto si è appreso poco prima delle 20 stava appunto cercando di riparare lo scarico otturato di un lavandino. Prima vi aveva v ersato un prodotto acquistato al supermercato, un potente acido venduto proprio per sbloccare gli scarichi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sabbio Chiese, ustionato dall’acido mentre sblocca lo scarico del lavandino

