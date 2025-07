Ruba un' auto si schianta e rapina una donna che tentava di soccorrerlo

Ha rubato un'auto, di cui ha perso il controllo, si è schiantato contro un lampione e ha poi rapinato una residente che ha tentato di soccorrerlo. Protagonista di questa scorribanda, risalente alla notte del 19 luglio scorso e avvenuta nella zona di San Polo di Piave, è stato un 27enne di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

