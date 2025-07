Roma | medico sospeso dalla professione sorpreso a operare

Roma, medico sospeso dalla professione sorpreso a operare in casa: arrestato. A quanto accertato dagli investigatori nell’abitazione, oltre alle persone, circolavano liberamente due cani, c’erano vestiti, scarpe e sporcizia. I carabinieri del Nas di Roma hanno posto agli arresti domiciliari Carlo Bravi, il medico sorpreso nei giorni scorsi a operare all’interno di una abitazione privata nella Capitale. Era già indagato e sospeso dalla professione per la morte di una paziente, Simonetta Kalfus.A marzo in seguito a un intervento di liposuzione, dopo il quale la donna di 62 anni in gravissime condizioni all’ospedale Grassi di Ostia, dove poi era deceduta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Roma: medico sospeso dalla professione sorpreso a operare

