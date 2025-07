Roma la pubblicità della banana che non si scioglie imbarazza la sinistra Vince l’ipocrisia del politically correct

“La malizia sta tutta negli occhi di chi guarda”, diceva Michelangelo Buonarroti. Stavolta il politicamente corretto ha colpito un cartellone pubblicitario affisso a un palazzo davanti alla fontana di Trevi. Come riporta Libero, s i tratta di un manifesto giallo con una mano che tiene in pugno la banana e di fianco figura la scritta “non si scioglie”. Le unghie laccate di rosso fanno presagire che si tratti di un arto femminile. Secondo il Corriere della sera “La collocazione della banana gigante in un contesto tra i più visitati e instagrammati desta qualche perplessità, mentre a romani e turisti non sfugge il contenuto allusivo rimarcato con risatine, ammiccamenti e battute». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

