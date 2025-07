Roma in 4000 per lo ‘Spaghetti Festival’

Si è concluso ieri lo ‘ Spaghetti Festival ‘, che ha contato più di 4000 partecipanti. Un successo per la manifestazione all’interno degli spazi della Città dell’Altra Economia, in collaborazione con Testaccio Estate, “che ha visto tanto una grande partecipazioni di ragazzi – si legge nella nota – quanto quella di un segmento meno “giovane”, e tuttavia coinvolto in questo festival per le tematiche sociali e culturali condivise”. Sul palco, in questa due giorni, sono saliti: Anna Castiglia, Emma Nolde, Joan Thiele, Centomilcarie, Amalfitano, Giuse The Lizia e ancora Vittorio Pettinato, Beatrice Rigillo e tanti altri tra talk e concerti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

