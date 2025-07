Roma ha fermato Milano | Unicredit si ritira da Banco Bpm

Il “partito romano” ha frenato Milano: Unicredit ha ritirato l’offerta su Banco Bpm adducendo come motivazione il peso del golden power esercitato dal governo Meloni per chiedere prescrizioni sull’operazione che Piazza Gae Aulenti ha ritenuto condizionanti in maniera irreparabile la scalata. La scelta di Unicredit. “I tempi per una risoluzione definitiva della questione Golden Power vanno ben oltre la scadenza della nostra offerta”, si legge da Unicredit, che ha dunque riposto nel cassetto l’ offerta pubblica di scambio da 10,1 miliardi di euro per la rivale basata a Piazza Meda. L’esecutivo di Giorgia Meloni e in particolar modo il Ministero dell’Economia e delle Finanze di Giancarlo Giorgetti avevano incassato, nei giorni scorsi, positivamente la sentenza del Tar del Lazio che aveva accolto solo in parte il ricorso di Andrea Orcel, Ceo di Unicredit, contro l’esecutivo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Roma ha fermato Milano: Unicredit si ritira da Banco Bpm

