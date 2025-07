Roma anniversario della società giallorossa | in migliaia a piazza Navona

Hanno risposto in migliaia all'appello dei gruppi della curva sud per un raduno "giallorosso" a Piazza Navona. L'occasione è quella dei 98 anni della società giallorossa. L’appuntamento era fissato per le ore 22:00 ma già dalle otto di sera migliaia di persone hanno riempito Piazza Navona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, anniversario della società giallorossa: in migliaia a piazza Navona

Il giorno di Leone XIV: i leader mondiali a Roma e migliaia di fedeli già in piazza - AGI - Inizia, ufficialmente oggi il pontificato di Papa Leone XIV. La celebrazione eucaristica con la quale il Papa eletto inizia ufficialmente il suo ministero, sottolinea in particolare la dimensione "petrina" di Pastore della Chiesa cattolica.

Occhi puntati sul comignolo: in piazza migliaia di fedeli e bandiere di tutto il mondo - Bandiere di tutto il mondo sono sventolate in piazza San Pietro dai fedeli in attesa del risultato delle votazioni in corso nella Cappella Sistina.

Conclave, migliaia di fedeli in piazza San Pietro per la fumata - Migliaia di persone hanno raggiunto Piazza San Pietro. Una folla in preghiera ha atteso l’esito del confronto tra i cardinali.

leri notte migliaia di tifosi si sono dati appuntamento a piazza Navona per festeggiare l'anniversario del club, per spingersi poi in via del Vicario dove era la prima sede della società . Vai su X

