Roma a rischio la cessione di Gollini alla Cremonese | gli ostacoli

La cessione in prestito di Pierluigi Gollini dalla Roma alla Cremonese rischia di saltare. Come riportato da Sky Sport, la trattativa tra i due club, che sembrava ben avviata, ha incontrato alcuni ostacoli inattesi, rallentando in modo significativo la definizione dell’accordo. L’intesa non è ancora sfumata del tutto, ma la situazione è ora piĂą delicata di quanto previsto inizialmente. L’ingaggio è il nodo principale. Il problema principale riguarda l’ingaggio del portiere classe 1995. Secondo quanto riportato da Cremona Sport, negli ultimi giorni i contatti tra la societĂ grigiorossa e il giocatore si sono raffreddati proprio a causa dello stipendio, ritenuto troppo alto per i parametri del club neopromosso in Serie A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, a rischio la cessione di Gollini alla Cremonese: gli ostacoli

In questa notizia si parla di: roma - cessione - gollini - cremonese

Svilar vuole risposte, rinnovo o cessione? Dead-line per la Roma - Che Roma sarà il prossimo anno è un punto di domanda enorme, estremamente condizionata da ciò che avverrà nelle prossime due settimane e mezzo.

Roma, caos Fair Play Finanziario: serve una cessione immediata. Chi può lasciare subito - I giallorossi hanno bisogno di cedere entro il 30 giugno per evitare sanzioni pesanti: chi è in pole per lasciare immediatamente la squadra Roma, caos Fair Play Finanziario: serve una cessione immediata.

Mercato Roma: Paredes tra rinnovo e cessione, tutti gli scenari per l'argentino - Roma 20 aprile 2025 - Il campionato volge al termine e ormai il mercato poco a poco comincia a prendere il sopravvento nelle teste di molti appassionati.

Fatta per la cessione in prestito di #Gollini alla #Cremonese. Fonte @DiMarzio Vai su X

CALCIOMERCATO ROMA, SI LAVORA PER EL AYNAOUI Secondo Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Roma sta spingendo sull’arrivo di Neil El Aynaoui, centrocampista del Lens. Dopo l’offerta presentata ieri sera, le parti si s Vai su Facebook

Gollini verso la Cremonese: accordo per prestito secco; Cremonese, chiuso l’arrivo di Gollini dalla Roma; Ghilardi apre alla Roma, Ferguson accolto dai tifosi. Atteso il Flamengo per Wesley.

Cremonese, attesa per Gollini. A centrocampo spunta Maleh - In casa grigiorossa si attende l'annuncio del portiere ex Genoa. Come scrive calciomercato.com

Gollini vicino alla cessione alla Cremonese - Pierluigi Gollini è sempre più vicino a lasciare la Roma. Si legge su insideroma.com