Roma 98 anni d’amore | il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO

La AS Roma compie 98 anni. Protagonisti della serata di ieri sono state le migliaia di tifosi che hanno colorato la città di giallorosso durante il corteo che li ha condotti da Piazza Navona a via degli Uffici del Vicario 35, la sede dove, il 22 luglio 1927, Italo Foschi firmò la nascita del club. Tra i tifosi presente anche Vincent Candela

