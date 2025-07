Ritorna un classico villain di rick e morty che hai probabilmente perso

Il mondo di Rick and Morty si arricchisce di un personaggio che, dopo anni di assenza, fa il suo ritorno inatteso nelle pagine dei fumetti. Questa figura, mai più vista dal suo debutto nel 2014 in una singola puntata della serie televisiva, torna a essere protagonista grazie alle recenti pubblicazioni del franchise. La presenza di questo personaggio nei fumetti apre nuove possibilità narrative e approfondimenti che la serialità televisiva non ha potuto esplorare completamente. il ritorno di mr. needful nel mondo di rick and morty. una comparsa inedita e un ruolo rinnovato nei fumetti. Nel primo numero di Rick and Morty Finals Week: Brawlher, scritto da Christof Bogacs con illustrazioni di Beck Kubrick, si assiste al sorprendente ritorno di Mr. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ritorna un classico villain di rick e morty che hai probabilmente perso

rick - morty - ritorna - classico

