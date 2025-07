Ricordatemi come una donna che ha amato la vita Addio all’attivista Laura Santi | malata di sclerosi multipla si è autosomministrata un farmaco letale

Il 21 luglio 2025, in una stanza silenziosa della sua casa di Perugia, Laura Santi ha compiuto l’ultimo atto di una battaglia durata anni. Con il solo movimento di tre dita della mano destra, si è autosomministrata un farmaco letale. Era affetta da sclerosi multipla progressiva, una malattia che le aveva tolto tutto tranne la luciditĂ e la determinazione. Aveva 50 anni. Accanto a lei, il marito Stefano. Sul comodino, una lettera: “Ricordatemi come una donna che ha amato la vita”. Giornalista, attivista, consigliera dell’ Associazione Luca Coscioni, Laura Santi non ha scelto la morte. Ha rivendicato la libertĂ di non subire la sofferenza come condanna. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Ricordatemi come una donna che ha amato la vita”. Addio all’attivista Laura Santi: malata di sclerosi multipla, si è autosomministrata un farmaco letale

