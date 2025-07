Richiamo precauzionale per l'integratore anti reflusso | possibile contaminazione delle bustine

Richiamo precauzionale per l’integratore Aligastril Gel (lotti 25PF000272 e 25PF000463) per possibile presenza di bustine gonfie. Si invita a non consumarlo e restituirlo al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

