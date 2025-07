Regionalisfida Meloni-Salvini allunga tempi su Veneto No a lista Zaia

Roma, 22 lug. (askanews) – C’è chi arriva persino a ipotizzare che alla fine l’annuncio del nome del candidato sarĂ tirato fuori strategicamente a ridosso di ferragosto – quando la politica sarĂ ufficialmente in vacanza – per attutirne l’effetto. Altri sono pronti a scommettere che invece non si deciderĂ prima di settembre. PerchĂ© su una cosa nel centrodestra sono tutti d’accordo: chi tra Fratelli d’Italia e Lega perderĂ la sfida del Veneto dovrĂ comunque gestire una decisione difficile da far digerire alla base e al territorio. L’incontro che si è tenuto ieri sera a casa di Giorgia Meloni, presenti Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, non è servito a sciogliere il nodo dei nodi, quello del successore di Luca Zaia, ormai fuori gioco dopo il definitivo stop al terzo mandato ma comunque protagonista di primo piano in tutta la partita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: regionali - sfida - meloni - salvini

Verso le Regionali. Passeggiata elettorale, ma la sfida è a distanza - La Fiera dedicata al santo patrono da evento folk si trasforma in una prima sfida, seppur a distanza, tra i candidati alle prossime elezioni regionali.

Regionali 2025, è ufficiale: si vota entro il 23 novembre: 8 consiglieri casertani uscenti pronti alla sfida - Il Consiglio di Stato ha posto fine a ogni dubbio: le elezioni regionali in Campania si svolgeranno entro il 23 novembre 2025, in coerenza con la scadenza naturale del quinquennio di mandato.

Finali regionali volley Uisp Under 16 a Grosseto: sfida tra le migliori squadre - E’ tempo di finali regionali per il volley Uisp. Oggi il palazzetto Atleti Azzurri d’Italia di Grosseto accoglierà la finale regionale Uisp Toscana Under 16, dove saranno protagoniste le squadre approdate a questo traguardo sportivo dopo una stagione ricca di emozioni e duro lavoro.

RELAZIONI INTERNAZIONALI ALLA ROVESCIA Trump minaccia dazi del 30% sui prodotti europei (sì, anche quelle italiani). Un colpo potenzialmente devastante per il nostro export, per l’industria e per migliaia di posti di lavoro. E dire che Meloni, Salvini e Ta Vai su Facebook

Regionali,sfida Meloni-Salvini allunga tempi su Veneto. No a lista Zaia; Vertice e tensioni a Palazzo Chigi: non era un test. Meloni a Salvini: no a scontri con il Colle; Genova, Schlein sfida Meloni: «Da voi solo fango su Salis».

Regionali,sfida Meloni-Salvini allunga tempi su Veneto. No a lista Zaia - (askanews) – C’è chi arriva persino a ipotizzare che alla fine l’annuncio del nome del candidato sarà tirato fuori strategicamente a ridosso di ferragosto – quando la politica sarà uffic ... Come scrive askanews.it

Regionali, Centrodestra bloccato sul Veneto. Sfida FdI-Lega, 4 nomi in campo: eccoli. In Campania e Puglia civico o politico, ma l'intesa c'è - Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... Riporta affaritaliani.it