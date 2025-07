Raddoppio Ferroviario e passaggio dei tir il Comune di Roccalumera diffida il Consorzio | Rispetti gli accordi

Il Comune di Roccalumera ha notificato formale intimazione al Consorzio impegnato nei lavori del raddoppio ferroviario della tratta Giampilieri–Taormina, affinchĂ© venga dato pieno adempimento all’accordo sottoscritto in data 8 agosto 2024, in merito alla regolamentazione del transito dei mezzi di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: raddoppio - ferroviario - comune - roccalumera

Raddoppio ferroviario e arsenico a Contesse, i risultati delle analisi: "Valori al di sotto della norma" - Polveri a Contesse è al di sotto dei limiti di norma. Questo in sintesi quanto assicurato da Rfi e Italferr dopo le analisi effettuate nell'area interessata che sta suscitando preoccupazione fra i residenti per la presenza di arsenico.

Orte-Falconara: “Preoccupazione per il progetto del raddoppio ferroviario Terni-Spoleto. Immobilismo in Umbria” - Il senatore del Partito democratico Walter Verini ha presentato un’interrogazione rivolta al Ministro dell’infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, per fare chiarezza sull’evoluzione del raddoppio ferroviario tra Orte-Falconara.

Raddoppio ferroviario, cambia la viabilità in via dei Caniana a Bergamo - IL PROVVEDIMENTO. Da lunedì 26 maggio, per circa 30 giorni. Lavori necessari allo spostamento dei sottoservizi.

Raddoppio Ferroviario e passaggio dei tir, il Comune di Roccalumera diffida il Consorzio: "Rispetti gli accordi" https://ift.tt/Pujt31v https://ift.tt/DWx8fXQ Vai su X

Depositate le motivazioni della sentenza di condanna a 15 anni di reclusione dell'operaio di Roccalumera, autore del delitto dell'ottobre 2023 in cui perse la vita l'ex poliziotto. La Corte d'assiste spiega perché ha escluso le aggravanti della premeditazione e d Vai su Facebook

Raddoppio Ferroviario e passaggio dei tir, il Comune di Roccalumera diffida il Consorzio: Rispetti gli accordi; Roccalumera, ultimatum al Consorzio: “Rispetti l’accordo sull’uso dei mezzi di cantiere”; Camion del doppio binario, firmata l'intesa sui transiti: per Roccalumera doppio risultato.

Raddoppio Fs, il Comune di Roccalumera intima il rispetto dell’accordo sul passaggio dei tir - La replica del Consorzio e la controreplica del sindaco Lombardo ... Da msn.com

Raddoppio ferroviario, la A18 fra Tremestieri e Roccalumera sarà ... - MSN - Cambiano le date dell’interruzione del traffico sulla A18 fra Tremestieri e Roccalumera per consentire il posizionamento dei sensori nella galleria piano Cutiri in vista dei lavori del raddoppio ... Scrive msn.com