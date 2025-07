Quei giudici in difesa dei diritti Non esistono genitori di serie A e di serie B

La Corte costituzionale ha deciso: sì al congedo di “paternità” obbligatorio per la mamma “intenzionale” di una coppia formata da donne. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Quei giudici in difesa dei diritti. “Non esistono genitori di serie A e di serie B”

Bagni nella morsa delle Iene, quei sogni a pagamento per diventare calciatori. “Siamo persone non serie, di più” - Cesena, 15 maggio 2025 – Ha fatto scalpore l’inchiesta delle Iene, che hanno contattato l’ex campione di calcio Salvatore Bagni e, fingendosi un parente di un giovane calciatore, sostanzialmente si sono fatti raccontare come fare ad inserirlo in una squadra di serie C, nella fattispecie la Vis Pesaro.

Mercato Juventus, Turci sponsorizza quei due acquisti: «Secondo me sono due giocatori interessanti, in particolare lui che può alzare il livello in Serie A». Poi si rivolge alla dirigenza: «La Juve deve comprare questi giocatori» - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, Turci lo ha detto: se i bianconeri vogliono alzare il livello devono comprare questi giocatori, in particolare loro due.

Oggi compie 45 anni Maurizio Domizzi, ex Napoli e Udinese! Un autentico uomo bonus per la difesa dei fantallenatori! Nel 2007/08 realizzò addirittura 8 reti, aggiudicandosi di diritto un posto tra i super slot di difesa! Oltre a lui, tanti altri difensori hanno regalat Vai su Facebook

Quei giudici in difesa dei diritti. “Non esistono genitori di serie A e di serie B”; Processo contro Mediterranea, l’Ong ribalta il tavolo: «Diritti di difesa violati»; Il “Piano di rinascita democratica” e quei sedici magistrati muratori.

Diritto di Difesa (Serie TV 2004 - 2004): trama, cast e info ... - Diritto di Difesa è una Serie TV creata da Mauro Casiraghi e Nicola Lusuardi con Remo Girone e Giulio Base, trasmessa dal 2004 in Italia. Si legge su movieplayer.it