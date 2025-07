Pullman prende fuoco in strada

In mattinata, poco dopo le 11, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Calenzano sulla strada provinciale 8 Via di Barberino, per un incendio di un pullman con a bordo il solo conducente, che è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato al pronto soccorso per i fumi della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

