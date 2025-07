Pubill Atletico Madrid adesso è anche ufficiale! Il terzino si accasa tra le fila dei colchoneros | tutti i dettagli del trasferimento del giovane calciatore iberico

Pubill Atletico Madrid: l’affare va a buon fine e viene suggellato dai colchoneros! Tutti i dettagli dell’operazione che beffa la Juventus. Marc Pubill è un giocatore dell’ AtlĂ©tico Madrid. A pochi minuti dall’anticipazione che Nicolò Schira ha fornito sul proprio sul suo profilo X, si è consumata l’ufficialitĂ della chiusura dell’ operazione con l’ AlmerĂ­a. Il club madrileno ha confezionato un accordo con il club spagnola per il trasferimento del giovane terzino su una cifra complessiva di 20 milioni di euro, bonus inclusi. Tutti i dettagli della cessione di Pubill sono stati forniti dal club colchonero attraverso il seguente comunicato ufficiale che beffa la Juventus e il Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pubill Atletico Madrid, adesso è anche ufficiale! Il terzino si accasa tra le fila dei colchoneros: tutti i dettagli del trasferimento del giovane calciatore iberico

